Трамп здивувався, що журналісти змогли виховати чудових дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп прийняв в Овальному кабінеті Білого дому дітей журналістів президентського пулу і заявив, що вони набагато кращі за батьків. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.
“Не можу повірити, що працівники медіа виростили таких прекрасних дітей. Як у працівників медіа це вийшло, я не знаю”, — сказав Трамп, коли зустрічав дітей журналістів у Білому домі.
Також глава Сполучених Штатів поцікавився, чи збираються діти продовжити кар’єру своїх батьків, проте не став чекати відповіді і додав, що це питання може викликати у нього проблеми.
“Ну що ж, вітаю вас — сказав американський лідер, показуючи на журналістів, — Ви проробили гарну роботу. Тут (показує на дітей — Ред.) ви зробили хорошу роботу. Не можу сказати, що тут (показує на себе) ви впоралися так само добре. Але правда, прекрасні діти”, — пожартував Трамп.
Нагадаємо, 45-й президент США Дональд Трамп оголосив у Twitter, що присудив свою обіцяну премію “фейковий ЗМІ” (Fake News Awards).