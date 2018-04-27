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Трамп удивился, что журналисты смогли воспитать прекрасных детей

Киев • УНН

 • 11402 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп принял в Овальном кабинете Белого дома детей журналистов президентского пула и заявил, что они гораздо лучше своих родителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

Трамп удивился, что журналисты смогли воспитать прекрасных детей

“Не могу поверить, что работники медиа вырастили таких прекрасных детей. Как у работников медиа это получилось, я не знаю”, — сказал Трамп, когда встречал детей журналистов в Белом доме.

Также глава Соединенных Штатов поинтересовался, собираются дети продолжить карьеру своих родителей, однако не стал ждать ответа и добавил, что этот вопрос может вызвать у него проблемы.

“Ну что ж, поздравляю вас — сказал американский лидер, показывая на журналистов, — Вы проделали хорошую работу. Здесь (показывает на детей — Ред.) вы сделали хорошую работу. Не могу сказать, что здесь (показывает на себя) вы справились так же хорошо. Но правда, прекрасные дети”, — пошутил Трамп.

Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп объявил в Twitter, что присудил свою обещанную премию “фейковый СМИ” (Fake News Awards).

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