Трамп удивился, что журналисты смогли воспитать прекрасных детей

“Не могу поверить, что работники медиа вырастили таких прекрасных детей. Как у работников медиа это получилось, я не знаю”, — сказал Трамп, когда встречал детей журналистов в Белом доме.

Также глава Соединенных Штатов поинтересовался, собираются дети продолжить карьеру своих родителей, однако не стал ждать ответа и добавил, что этот вопрос может вызвать у него проблемы.

“Ну что ж, поздравляю вас — сказал американский лидер, показывая на журналистов, — Вы проделали хорошую работу. Здесь (показывает на детей — Ред.) вы сделали хорошую работу. Не могу сказать, что здесь (показывает на себя) вы справились так же хорошо. Но правда, прекрасные дети”, — пошутил Трамп.

Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп объявил в Twitter, что присудил свою обещанную премию “фейковый СМИ” (Fake News Awards).