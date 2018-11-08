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Трамп знову вступив у перепалку з журналістами

Трамп знову вступив у перепалку з журналістами

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Учора президент США Дональд Трамп провів велику прес-конференцію, присвячену результатам проміжних виборів до Конгресу. На ній Трамп знову вступив у перепалку з журналістами, публічно назвавши телеканал CNN “ворогом народу”, а його кореспондента Джима Акоста “грубою і жахливою людиною”, передає УНН.

Під час прес-конференції Акоста спробував задати Трампу питання про його передвиборчий рекламний ролик щодо “каравану мігрантів”, але американський лідер недослухав його і сказав, що кадри із мігрантами, які перелазили через стіну на кордоні зняли кілька днів тому. Акоста у відповідь констатував, що “караван” ще не дійшов до кордонів США.

“Чесно кажучи, я думаю, що вам потрібно дати мені керувати країною. Ви займайтеся CNN. Якби ви робили це добре, ваші рейтинги були б вищими”, — сказав Трамп. Після цього журналіст CNN кілька разів спробував задати Трампу ще одне питання. Після того, як Акоста задав його, Трамп попросив журналіста сісти на місце, після чого модератор прес-конференції спробувала відібрати мікрофон, але репортер відмовився, вчинивши опір, а потім продовжив викрикувати питання щодо втручання Росії у вибори у 2016 році.

Після цього мікрофон перейшов до журналіста NBC News Пітеру Олександру, який на захист колеги назвав його “ревним” репортером.

Президент США у відповідь сказав, що “чесно кажучи” не дуже-то любить і NBC, після чого звернувся до Акости: “Коли ви передаєте фейкові новини, а CNN часто так робить, ви дієте як вороги народу”, — уклав Трамп.

У ролику, про який Акоста намагався запитати Трампа, лунали заклики голосувати за Республіканську партію США, щоб не пустити в країну мігрантів. Крім того, в відео показали нелегального мігранта Луїса Бракамонтеса, засудженого в США за вбивство двох поліцейських.

Син президента Дональд Трамп-молодший розповів, що CNN відмовився показувати це відео в своєму ефірі. Телеканал пояснив своє рішення тим, що вважає дану рекламу расистською. Показувати відео також відмовилися NBC і Fox News, а Facebook відмовився від його платного розповсюдження, зазначивши, що користувачам не заборонено публікувати його в соцмережі.

“В результаті сьогоднішнього інциденту Білий дім тимчасово призупиняє дію постійного пропуску репортера, замішаного в цьому інциденті, до подальших розпоряджень”, — зазначила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс. Цю інформацію підтвердив і сам журналіст, розмістивши повідомлення відповідного змісту в своєму Twitter. “Секретна служба щойно попросила мене передати їм мій пропуск для входу в Білий дім”, — написав Акоста.

Як раніше інформував УНН, у президента Дональда Трампа натягнуті відносини із мейнстрімними американськими ЗМІ, особливо з авторитетними газетами The New York Times і Washington Post, а також телеканалом CNN, зі часів його президентської кампанії. Ці видання критикували його і підтримували кандидата від Демократичної партії Хілларі Клінтон і продовжили критику після його приходу до влади. Трамп неодноразово звинувачував їх у “фейковий новинах” і називав “брехливими ЗМІ”. У деяких випадках главі держави вдавалося піймати видання на фейках. Так, в грудні 2017 року журналіст Washington Post вибачився перед Трампом за публікацію фото, де той у місті Пенсакола нібито виступав перед порожніми трибунами. Президента, однак, не задовольнили вибачення, і він зажадав звільнення журналіста.

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