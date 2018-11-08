Трамп вновь вступил в перепалку с журналистами

Во время пресс-конференции Акоста попытался задать Трампу вопросы о его предвыборном рекламном ролике с “караваном мигрантов”, но американский лидер недослушал его и сказал, что кадры с мигрантами, которые перелезали через стену на границе сняли несколько дней назад. Акоста в ответ констатировал, что “караван” ещё не дошел до границ США.

“Честно говоря, я думаю, что вам нужно дать мне управлять страной. Вы занимайтесь CNN. Если бы вы делали это хорошо, ваши рейтинги были бы выше”, — сказал Трамп. После этого журналист CNN несколько раз попытался задать Трампу ещё один вопрос. После того, как Акоста задал его, Трамп попросил журналиста сесть на место, после чего модератор пресс-конференции попыталась отобрать микрофон, но репортер отказался, оказав сопротивление, а затем продолжил выкрикивать вопросы относительно вмешательства России в выборы 2016 года.

После этого микрофон перешел к журналисту NBC News Питеру Александру, который в защиту коллеги назвал его “ревностным” репортером.

Президент США в ответ сказал, что “честно говоря” не очень-то любит и NBC, после чего обратился к Акосте: “Когда вы передаете фейковые новости, а CNN часто так делает, вы действуете как враги народа”, — заключил Трамп.

В ролике, о котором Акоста пытался спросить Трампа, звучали призывы голосовать за Республиканскую партию США, чтобы не пустить в страну мигрантов. Кроме того, в видео показали нелегального мигранта Луиса Бракамонтеса, осужденного в США за убийство двух полицейских.

Сын президента Дональд Трамп-младший рассказал, что CNN отказался показывать это видео в своем эфире. Телеканал объяснил свое решение тем, что считает данную рекламу расистской. Показывать видео также отказались NBC и Fox News, а Facebook отказался от его платного распространения, отметив, что пользователям не запрещено публиковать его в соцсети.

“В результате сегодняшнего инцидента Белый дом временно приостанавливает действие постоянного пропуска репортера, замешанного в этом инциденте, до дальнейших распоряжений”, — отметила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Эту информацию подтвердил и сам журналист, разместив сообщение соответствующего содержания в своем Twitter. “Секретная служба только попросила меня передать им мой пропуск для входа в Белый дом”, — написал Акоста.

Как ранее информировал УНН, у президента Дональда Трампа натянутые отношения с мейнстримными американскими СМИ, особенно с авторитетными газетами The New York Times и Washington Post, а также телеканалом CNN, со времен его президентской кампании. Эти издания критиковали его и поддерживали кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и продолжили критику после его прихода к власти. Трамп неоднократно обвинял их в “фейковый новостях” и называл “лживыми СМИ”. В некоторых случаях главе государства удавалось поймать издание на фейках. Так, в декабре 2017 года журналиста Washington Post извинился перед Трампом за публикацию фото, где он в городе Пенсакола якобы выступал перед пустыми трибунами. Президента, однако, не удовлетворили извинения, и он потребовал увольнения журналиста.