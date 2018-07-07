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Трамп назвав термін "краху" The New York Times і The Washington Post

Трамп назвав термін "краху" The New York Times і The Washington Post

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 липня. УНН. Газети The New York Times і Washington Post чекає крах через сім років, заявив президент США Дональд Трамп. Про це американський лідер написав у своєму мікроблозі в Twitter, інформує УНН.

“Twitter позбавляється рекордними кроками від фейковий акаунтів. Це торкнеться і New York Times, і машину пропаганди Amazon, The Washington Post, які постійно цитують анонімні джерела, яких, на мій погляд, не існує. Їх чекає крах через сім років!”- написав глава держави.

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Слід зазначити, що в президента Трампа натягнуті відносини з мейнстрімними американськими ЗМІ, особливо з авторитетними газетами The New York Times і Washington Post, а також телеканалом CNN, зі часів його президентської кампанії. Ці видання критикували його і підтримували кандидата від Демократичної партії Хілларі Клінтон і продовжили критику після його приходу до влади. Трамп неодноразово звинувачував їх у “фейковий новинах” і називав “брехливими ЗМІ”. У деяких випадках главі держави вдавалося піймати видання на фейках. Так, в грудні 2017 року журналіст Washington Post вибачився перед Трампом за публікацію фото, де той у місті Пенсакола нібито виступав перед порожніми трибунами. Президента, однак, не задовольнили вибачення, і він зажадав звільнення журналіста.

Нагадаємо, колишній президент новинного телеканалу “Fox” Білл Шайн став новим заступником начальника апарату співробітників Білого дому з комунікацій, а також помічником діючого американського лідера. Про це кадрове призначення, зробленому президентом США Дональдом Трампом, оголосила в четвер прес-служба Білого дому.

Американська тележурналістка Гізер Нойєрт з 24 квітня 2017 року є офіційним представником Державного департаменту США. Була ведучою та кореспондентом ранкової програми Fox and Friends на телеканалі Fox News Channel. Брала участь в освітленні чотирьох президентських кампаній та інавгурацій, висвітлювала події, пов’язані з терактами в Орландо, Сан-Бернардіно та Бостоні.

Fox News Channel рекламує себе зі слоганами “Fair and balanced” (“справедливий і зважений”), а також “We report. You decide” (“Ми розповідаємо. Ви вирішуєте”) і претендує на нейтральне висвітлення подій. Критики зі конкуруючих ЗМІ та Демократичної партії, однак, не раз заявляли про явний правий і консервативний ухил каналу, особливо під час Іракської війни, президентських виборів 2008 року і з моменту обрання на посаду Президента США Барака Обами. У відповідь на це канал часто відповідає, що решта медійного простору є занадто лівим, а він сам нібито належить до консервативних поглядів зі “не меншим відношенням”, ніж до ліберальних. Ліберальні ЗМІ США звинувачують Fox News у тому, що він фактично є рупором Республіканської партії у цілому і Трампа зокрема.

Twitter is getting rid of fake accounts at a record pace. Will that include the Failing New York Times and propaganda machine for Amazon, the Washington Post, who constantly quote anonymous sources that, in my opinion, don’t exist - They will both be out of business in 7 years!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 липня 2018 р.

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