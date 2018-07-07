Трамп назвал термин "краха" The New York Times и The Washington Post

ukru
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 58961 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 107104 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 128397 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 135651 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 171555 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154104 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141667 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130510 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 183081 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118354 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Несмотря на несогласие с политикой США в отношении Киева: Маск пообещал никогда не отключать Starlink для Украины

Несмотря на несогласие с политикой США в отношении Киева: Маск пообещал никогда не отключать Starlink для Украины

9 марта, 19:33 • 35036 просмотра
Поставка ракет и систем ПВО увеличится в три раза: Украина подписала меморандум с немецким производителем IRIS-T

Поставка ракет и систем ПВО увеличится в три раза: Украина подписала меморандум с немецким производителем IRIS-T

9 марта, 19:50 • 24627 просмотра
В киевском метро пассажир попал под поезд, три станции "зеленой линии" закрыты

В киевском метро пассажир попал под поезд, три станции "зеленой линии" закрыты

9 марта, 20:23 • 24392 просмотра
"Дипломатия будет сильна только на сильных фронтовых позициях" - Зеленский перед переговорами в Саудовской Аравии

"Дипломатия будет сильна только на сильных фронтовых позициях" - Зеленский перед переговорами в Саудовской Аравии

9 марта, 20:44 • 22276 просмотра
В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

03:18 • 29525 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 148615 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 183077 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 190706 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 201162 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 258119 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 171547 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 108566 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 112745 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 114592 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 113796 просмотра
Актуальное
Трамп назвал термин "краха" The New York Times и The Washington Post

Трамп назвал термин "краха" The New York Times и The Washington Post

Киев  •  УНН

 • 11353 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. Газеты The New York Times и Washington Post ждет крах через семь лет, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом американский лидер написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

“Twitter лишается рекордными шагами от фейковых аккаунтов. Это коснется и New York Times, и машину пропаганды Amazon, The Washington Post, постоянно цитирующих анонимные источники, которых, на мой взгляд, не существует. Их ждет крах через семь лет!”- написал глава государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Twitter удалил 70 млн аккаунтов за два месяца

Следует отметить, что у президента Трампа натянутые отношения с мейнстримными американскими СМИ, особенно с авторитетными газетами The New York Times и Washington Post, а также телеканалом CNN, со времен его президентской кампании. Эти издания критиковали его и поддерживали кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и продолжили критику после его прихода к власти. Трамп неоднократно обвинял их в “фейковый новостях” и называл “лживыми СМИ”. В некоторых случаях главе государства удавалось поймать издание на фейках. Так, в декабря 2017 года журналиста Washington Post извинился перед Трампом за публикацию фото, где он в городе Пенсакола якобы выступал перед пустыми трибунами. Президента, однако, не удовлетворили извинения, и он потребовал освобождения журналиста.

Напомним, бывший президент новостного телеканала “Fox” Билл Шайн стал новым заместителем начальника аппарата сотрудников Белого дома по коммуникациям, а также помощником действующего американского лидера. Об этом кадровом назначении, сделанном президентом США Дональдом Трампом, объявила в четверг пресс-служба Белого дома.

Американская тележурналистка Хизер Нойерт с 24 апреля 2017 года является официальным представителем Государственного департамента США. Была ведущей и корреспондентом утренней программы Fox and Friends на телеканале Fox News Channel. Участвовала в освещении четырех президентских кампаний и инаугураций, освещала события, связанные с терактами в Орландо, Сан-Бернардино и Бостоне.

Fox News Channel рекламирует себя со слоганами “Fair and balanced” (“справедливый и взвешенный”), а также “We report. You decide„ (“Мы рассказываем. Вы решаете”) и претендует на нейтральное освещение событий. Критики со конкурирующих СМИ и Демократической партии, однако, не раз заявляли о явном прав и консервативный уклон канала, особенно во время Иракской войны, президентских выборов 2008 года и с момента избрания на пост президента США Барака Обамы.В ответ на это канал часто отвечает, что остальной медийный ландшафт слишком левый, а он сам относится к консервативным взглядам с не меньшим уважением, чем к либеральным. Либеральные СМИ США обвиняют Fox News в том, что он фактически является рупором Республиканской партии в целом и Трампа в частности.

Twitter is getting rid of fake accounts at a record pace. Will that include the Failing New York Times and propaganda machine for Amazon, the Washington Post, who constantly quote anonymous sources that, in my opinion, do not exist — They will both be out of business in 7 years!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 июля 2018

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществополитикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы