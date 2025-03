Трамп назвал термин "краха" The New York Times и The Washington Post

“Twitter лишается рекордными шагами от фейковых аккаунтов. Это коснется и New York Times, и машину пропаганды Amazon, The Washington Post, постоянно цитирующих анонимные источники, которых, на мой взгляд, не существует. Их ждет крах через семь лет!”- написал глава государства.

Следует отметить, что у президента Трампа натянутые отношения с мейнстримными американскими СМИ, особенно с авторитетными газетами The New York Times и Washington Post, а также телеканалом CNN, со времен его президентской кампании. Эти издания критиковали его и поддерживали кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и продолжили критику после его прихода к власти. Трамп неоднократно обвинял их в “фейковый новостях” и называл “лживыми СМИ”. В некоторых случаях главе государства удавалось поймать издание на фейках. Так, в декабря 2017 года журналиста Washington Post извинился перед Трампом за публикацию фото, где он в городе Пенсакола якобы выступал перед пустыми трибунами. Президента, однако, не удовлетворили извинения, и он потребовал освобождения журналиста.

Напомним, бывший президент новостного телеканала “Fox” Билл Шайн стал новым заместителем начальника аппарата сотрудников Белого дома по коммуникациям, а также помощником действующего американского лидера. Об этом кадровом назначении, сделанном президентом США Дональдом Трампом, объявила в четверг пресс-служба Белого дома.

Американская тележурналистка Хизер Нойерт с 24 апреля 2017 года является официальным представителем Государственного департамента США. Была ведущей и корреспондентом утренней программы Fox and Friends на телеканале Fox News Channel. Участвовала в освещении четырех президентских кампаний и инаугураций, освещала события, связанные с терактами в Орландо, Сан-Бернардино и Бостоне.

Fox News Channel рекламирует себя со слоганами “Fair and balanced” (“справедливый и взвешенный”), а также “We report. You decide„ (“Мы рассказываем. Вы решаете”) и претендует на нейтральное освещение событий. Критики со конкурирующих СМИ и Демократической партии, однако, не раз заявляли о явном прав и консервативный уклон канала, особенно во время Иракской войны, президентских выборов 2008 года и с момента избрания на пост президента США Барака Обамы.В ответ на это канал часто отвечает, что остальной медийный ландшафт слишком левый, а он сам относится к консервативным взглядам с не меньшим уважением, чем к либеральным. Либеральные СМИ США обвиняют Fox News в том, что он фактически является рупором Республиканской партии в целом и Трампа в частности.

Twitter is getting rid of fake accounts at a record pace. Will that include the Failing New York Times and propaganda machine for Amazon, the Washington Post, who constantly quote anonymous sources that, in my opinion, do not exist — They will both be out of business in 7 years!

