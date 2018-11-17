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Трамп пообіцяв "викинути" репортера CNN з Білого дому в разі неналежної поведінки

Трамп пообіцяв "викинути" репортера CNN з Білого дому в разі неналежної поведінки

Київ • УНН

 • 8639 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що кореспондента CNN Джима Акоста, якому після рішення суду тимчасово повернули пропуск в Білий дім, “викинуть” з президентської резиденції в разі, якщо той буде знову вести себе “неналежним чином”. Глава держави повідомив про це в інтерв’ю телеканалу Fox News, інформує УНН.

Суд у Вашингтоні раніше наказав Білому дому тимчасово відновити пропуск Акости і дозволити йому відвідування відкритих для преси заходів. Таким чином, суд задовольнив клопотання телеканалу, який домагався відновлення перепустки журналіста в Білий дім на період розгляду більш значущого питання про те, чи було конституційним рішення прес-служби Трампа про позбавлення репортера постійного пропуску.

Трамп в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що не дуже розчарований рішенням суду. “Вони сказали, що ми повинні виробити правила і норми поведінки (для журналістів, які відвідують Білий дім), — зазначив президент. — Ми (цим) займаємося, ми пишемо їх прямо зараз”. “Якщо він (Акоста) поведе себе (в наступний раз) неналежним чином, ми викинемо його або ж зупинимо прес-конференцію”, — підкреслив Трамп.

Як стверджував політик, ніхто не вірить в першу поправку до конституції США, що гарантує свободу слова, так само сильно, як він. Однак, за словами Трампа, якщо під час прес-конференцій в Білому домі він побачить, як хтось із присутніх журналістів поводиться неналежно, він просто піде. “Я скажу: „Спасибі всім, я радий, що ви прийшли“. А потім піду”, — зазначив президент.

Як повідомляв УНН, Трамп засумнівався в лояльності Пенса.

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