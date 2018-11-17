Трамп пообещал "выбросить" репортера CNN из Белого дома в случае ненадлежащего поведения

Суд в Вашингтоне ранее предписал Белому дому временно восстановить пропуск Акосты и разрешить ему посещение открытых для прессы мероприятий. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство телеканала, который добивался восстановления допуска журналиста в Белый дом на период рассмотрения более значимого вопроса о том, было ли конституционным решение пресс-службы Трампа о лишении репортера постоянного пропуска.

Трамп в интервью заявил, что не слишком разочарован решением суда. “Они сказали, что мы должны выработать правила и нормы поведения (для журналистов, посещающих Белый дом), — отметил президент. — Мы (этим) занимаемся, мы пишем их прямо сейчас”. “Если он (Акоста) поведет себя (в следующий раз) неподобающим образом, мы вышвырнем его или же остановим пресс-конференцию”, — подчеркнул Трамп.

Как утверждал политик, никто не верит в первую поправку к конституции США, гарантирующую свободу слова, так же сильно, как он. Однако, по словам Трампа, если во время пресс-конференций в Белом доме он увидит, как кто-то из присутствующих журналистов ведет себя неподобающе, он просто уйдет. “Я скажу: „Спасибо всем, я рад, что вы пришли“. А затем уйду”, — отметил президент.

Как сообщал УНН, Трамп усомнился в лояльности Пенса.