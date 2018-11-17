Трамп засумнівався в лояльності Пенса

За відомостями її джерел в адміністрації, протягом останніх тижнів Трамп регулярно питав людей зі свого оточення, чи вважають вони Пенса лояльним. “Трамп повторював це питання так багато разів, що стривожив деяких зі своїх радників”, — констатується в матеріалі.

Видання зазначає, що Трамп поки не заявляв про бажання вибрати іншого, ніж Пенс, “напарника” для участі в майбутніх в 2020 році президентських виборах. При цьому в статті стверджується, що, “за словами радників, такі питання зазвичай свідчать, що хтось викликає у нього (Трампа) роздратування”.

Як випливає з матеріалу, більшість осіб в Білому домі з оточення Трампа “запевнили його в тому, що Пенс є відданим бійцем”. Разом з тим в матеріалі наголошується, що радники Трампа поза Білого дому загострили увагу на тому, що Пенс, можливо, залишається лояльним, проте “вичерпав свою корисність”. Зазначені фахівці припустили, що Трампу на виборах 2020 року слід було б вибрати іншого кандидата у віце-президенти, наприклад того, хто приніс би йому більше голосів жінок-виборців.

У публікації також йдеться про те, що, за однією з версій, Трамп, в дійсності, намагається оцінити лояльність глави апарату віце-президента США. Цю посаду займає Нік Ейерс. За словами джерел, Трамп розглядає Ейерс в якості можливої ​​заміни Джона Келлі, який є керівником апарату співробітників Білого дому.

Раніше американські ЗМІ повідомили, що Трамп збирається відправити у відставку Келлі, а також главу міністерства внутрішньої безпеки США Кірстен Нільсен. Виступаючи минулого тижня на прес-конференції, президент підтвердив, що розглядає кілька варіантів кадрових перестановок в адміністрації за підсумками проміжних виборів до Конгресу США.

Як повідомляв УНН, Трамп заявив, що Китай хоче торгову угоду і США можуть не ввести нові мита.