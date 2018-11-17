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Трамп усомнился в лояльности Пенса

Трамп усомнился в лояльности Пенса

Киев  •  УНН

 • 10423 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп в беседах с ключевыми помощниками ставит под вопрос приверженность вице-президента США Майкла Пенса. Об этом говорится в статье, опубликованной в газете The New York Times, передает УНН.

По сведениям ее источников в администрации, в течение последних недель Трамп регулярно спрашивал людей из своего окружения, считают ли они Пенса лояльным. “Трамп повторял этот вопрос так много раз, что встревожил некоторых из своих советников”, — констатируется в материале.

Издание отмечает, что Трамп пока не заявлял о желании выбрать иного, нежели Пенс, “напарника” для участия в предстоящих в 2020 году президентских выборах. При этом в статье утверждается, что, “по словам советников, такие вопросы обычно свидетельствуют, что кто-то вызывает у него (Трампа) раздражение”.

Как следует из материала, большинство лиц в Белом доме из окружения Трампа “заверили его в том, что Пенс является преданным бойцом”. Вместе с тем в материале отмечается, что советники Трампа вне Белого дома заострили внимание на том, что Пенс, возможно, остается лояльным, однако “исчерпал свою полезность”. Указанные специалисты предположили, что Трампу на выборах 2020 года следовало бы выбрать иного кандидата в вице-президенты, к примеру того, кто принес бы ему больше голосов женщин-избирателей.

В публикации также говорится, что, по одной из версий, Трамп, в действительности, пытается оценить лояльность главы аппарата вице-президента США. Эту должность занимает Ник Эйерс. По словам источников, Трамп рассматривает Эйерса в качестве возможной замены Джона Келли, являющегося руководителем аппарата сотрудников Белого дома.

Ранее американские СМИ сообщили, что Трамп собирается отправить в отставку Келли, а также главу министерства внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен. Выступая на прошлой неделе на пресс-конференции, президент подтвердил, что рассматривает несколько вариантов кадровых перестановок в администрации по итогам промежуточных выборов в Конгресс США.

Как сообщал УНН, Трамп заявил, что Китай хочет торговое соглашение и США могут не ввести новые пошлины.

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