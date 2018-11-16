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Трамп заявив, що Китай хоче торгової угоди і США можуть не ввести нові мита

Трамп заявив, що Китай хоче торгової угоди і США можуть не ввести нові мита

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Президент Дональд Трамп заявив в п’ятницю, що Китай зробив США пропозиції про врегулювання торговельних суперечок і що Вашингтон може не ввести обіцяні нові мита на товари з КНР. Відповідну заяву американський лідер зробив в п’ятницю в бесіді з журналістами в Білому домі, повідомило агентство Reuters, інформує УНН.

Трамп також сказав, що поки не вважає пропозиції Пекіна прийнятними, але висловив надію, що США укладуть торгову угоду з Китаєм. Він знову зажадав, щоб американська торгівля з КНР була взаємовигідною.

“Китай хоче укласти угоду, — наводить Reuters слова Трампа. — Вони (китайська сторона) надіслали список речей, які вони хочуть зробити, і це довгий список, і він просто поки не є прийнятним для мене”. Американський президент повідомив, що наданий Китаєм список є досить повним, він містить 142 пункти, проте в ньому відсутні чотири або п’ять важливих позицій. “Я думаю, що ми, можливо, доб’ємося і цього”, — додав лідер США.

Торкаючись обіцяного його адміністрацією введення нових імпортних тарифів на китайські товари, Трамп заявив: “Можливо, нам не доведеться робити це”.

Як повідомляв УНН, США відклали введення нових мит проти Китаю.

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