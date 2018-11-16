США відклали введення нових мит проти Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Адміністрація президента США Дональда Трампа відклала введення нового раунду імпортних мит на товари з Китаю, щоб спробувати залагодити торгові розбіжності з Пекіном шляхом діалогу. Таку інформацію представник США на торгових переговорах Роберт Лайтхайзер передав деяким керівникам компаній, повідомила в четвер газета Financial Times з посиланням на обізнане джерело, інформує УНН.
При цьому офіційний представник апарату Лайтхайзера заявив Financial Times, що плани введення нового раунду імпортних мит відносно Китаю не скасовані.
Сам Лайтхайзер, як повідомляє агентство Reuters з посиланням на його представника, спростував наведену газетою інформацію. За його словами, представник США на торгових переговорах не робив ніяких тверджень на адресу керівників підприємств про зміну намірів Вашингтона. “План по введенню мит... абсолютно не змінився. Будь-які інші повідомлення невірні”, — заявив прес-секретар Лайтхайзера.
Раніше в четвер офіційний представник міністерства комерції КНР Гао Фен повідомив, що влада Китаю і уряд Сполучених Штатів відновили двосторонні переговори по врегулюванню торгово-економічних протиріч з 1 листопада, коли відбулася розмова по телефону голови КНР Сі Цзіньпіна і президента США Дональда Трампа.
Як повідомляв УНН, Сполучені Штати готові до холодної війни з Китаєм в разі, якщо Пекін не змінить свою політику. Це підтвердив у вівторок в інтерв’ю газеті The Washington Post віце-президент США Майкл Пенс.