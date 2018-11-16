США отложили введение новых пошлин против Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Администрация президента США Дональда Трампа отложила введение нового раунда импортных пошлин на товары из Китая, чтобы попытаться уладить торговые разногласия с Пекином путем диалога. Такую информацию представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер передал некоторым руководителям компаний, сообщила в четверг газета Financial Times со ссылкой на осведомленный источник, передает УНН.
При этом официальный представитель аппарата Лайтхайзера заявил Financial Times, что планы введения нового раунда импортных пошлин в отношении Китая не были отменены.
Сам Лайтхайзер, как сообщает агентство Reuters со ссылкой на его представителя, опроверг приведенную газетой информацию. По его словам, представитель США на торговых переговорах не делал никаких утверждений в адрес руководителей компаний об изменении намерений Вашингтона. “План по введению пошлин... совершенно не изменился. Какие-либо иные сообщения неверны”, — заявил пресс-секретарь Лайтхайзера.
Ранее в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн сообщил, что власти Китая и правительство Соединенных Штатов возобновили двусторонние переговоры по урегулированию торгово-экономических противоречий с 1 ноября, когда состоялся разговор по телефону председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа.
Как сообщал УНН, Соединенные Штаты готовы к холодной войне с Китаем в случае, если Пекин не изменит свою политику. Это подтвердил во вторник в интервью газете The Washington Post вице-президент США Майкл Пенс.