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Трамп заявил, что Китай хочет торговой сделки и США могут не ввести новые пошлины

Трамп заявил, что Китай хочет торговой сделки и США могут не ввести новые пошлины

Киев  •  УНН

 • 8837 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Президент Дональд Трамп заявил в пятницу, что Китай сделал США предложения об урегулировании торговых споров и что Вашингтон может не ввести обещанные новые пошлины на товары из КНР. Соответствующее заявление американский лидер сделал в пятницу в беседе с журналистами в Белом доме, сообщило агентство Reuters, передает УНН.

Трамп также сказал, что пока не считает предложения Пекина приемлемыми, но выразил надежду, что США заключат торговую сделку с Китаем. Он вновь потребовал, чтобы американская торговля с КНР была взаимовыгодной.

“Китай хочет заключить сделку, — приводит Reuters слова Трампа. — Они (китайская сторона) прислали список вещей, которые они хотят сделать, и это длинный список, и он просто пока не является приемлемым для меня”. Американский президент сообщил, что предоставленный Китаем список является достаточно полным, он содержит 142 пункта, однако в нем отсутствуют четыре или пять важных позиций. “Я думаю, что мы, возможно, добьемся и этого”, — добавил лидер США.

Касаясь обещанного его администрацией введения новых импортных тарифов на китайские товары, Трамп заявил: “Возможно, нам не придется делать это”.

Как сообщал УНН, США отложили введение новых пошлин против Китая.

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