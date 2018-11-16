Трамп заявил, что Китай хочет торговой сделки и США могут не ввести новые пошлины

Трамп также сказал, что пока не считает предложения Пекина приемлемыми, но выразил надежду, что США заключат торговую сделку с Китаем. Он вновь потребовал, чтобы американская торговля с КНР была взаимовыгодной.

“Китай хочет заключить сделку, — приводит Reuters слова Трампа. — Они (китайская сторона) прислали список вещей, которые они хотят сделать, и это длинный список, и он просто пока не является приемлемым для меня”. Американский президент сообщил, что предоставленный Китаем список является достаточно полным, он содержит 142 пункта, однако в нем отсутствуют четыре или пять важных позиций. “Я думаю, что мы, возможно, добьемся и этого”, — добавил лидер США.

Касаясь обещанного его администрацией введения новых импортных тарифов на китайские товары, Трамп заявил: “Возможно, нам не придется делать это”.

Как сообщал УНН, США отложили введение новых пошлин против Китая.