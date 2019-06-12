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Четверть украинцев запланировали отпуск на время внеочередных выборов в Раду

Киев • УНН

 • 10558 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Четверть украинцев планируют уйти в отпуск в период, который совпадает с датой проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины, 21 июля. Об этом сообщила пресс-служба Социологической группы "Рейтинг", передает УНН.

Четверть украинцев запланировали отпуск на время внеочередных выборов в Раду

Согласно результатам опроса, четверть украинцев планируют отпуск на вторую половину июля 2019 года. При этом 80% из них считают, что смогут проголосовать. 14% - заявили обратное, еще 6% - не определились.

При этом в соцгруппе добавили, что треть планирует провести отпуск по месту жительства, 37% отметили, что имеют планы посетить другой регион Украины, 18% - заграницу, 18% - еще не определились. Относительно больше тех, кто планирует отдых на вторую половину июля, среди избирателей партий "Европейская Солидарность", "Слуга народа", а также тех, кто вообще не намерен принимать участие в голосовании.

Справка. Данные были получены в ходе социологического опроса, проведенного 6-9 июня 2019 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Всего опрошено 2000 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним, шанс пройти в Верховную Раду на парламентских выборах пока имеют пять политических партий, процентный проходной барьер, согласно результатам опроса, преодолеют шесть партий.

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