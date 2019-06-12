Чверть українців запланували відпустку на час позачергових виборів до Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Чверть українців планують піти у відпустку в період, який співпадає з датою проведення позачергових виборів до Верховної Ради України, 21 липня. Про це повідомила прес-служба Соціологічної групи "Рейтинг", передає УНН.
Згідно з результатами опитування, чверть українців планують відпустку на другу половину липня 2019 року. При цьому 80% з них вважають, що матимуть змогу проголосувати. 14% – заявили протилежне, ще 6% – не визначилися.
При цьому в Соцгрупі додали, що третина планує провести відпустку за місцем проживання, 37% зазначили, що мають плани відвідати інший регіон України, 18% – закордон, 18% – ще не визначилися. Відносно більше тих, хто планує відпочинок на другу половину липня, серед виборців партій "Європейська Солідарність", "Слуга народу", а також тих, хто взагалі не має наміру брати участь у голосуванні.
Довідка. Дані були отримані в ході соціологічного опитування, проведеного 6-9 червня 2019 року серед населення України віком від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Усього опитано 2000 респондентів методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.
Нагадаємо, шанс пройти до Верховної Ради на парламентських виборах наразі мають п'ять політичних партій, тривідсотковий прохідний бар'єр, згідно з результатами опитування, подолають шість партій.