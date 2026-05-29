Что празднуют в Украине и мире 29 мая

$44.300.0251.540.03
ukenru
04:27 • 11250 просмотра
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
04:12 • 26304 просмотра
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
28 мая, 16:32 • 33625 просмотра
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
28 мая, 16:14 • 64521 просмотра
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
28 мая, 15:30 • 48508 просмотра
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
28 мая, 14:25 • 40962 просмотра
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
28 мая, 14:21 • 36634 просмотра
рф блокирует масштабный обмен пленными 1000 на 1000 вопреки договоренностям - Лубинец
28 мая, 14:01 • 20356 просмотра
Баллистика Fire Point может массированно ударить по москве уже этой осенью
Эксклюзив
28 мая, 13:59 • 18997 просмотра
Гражданская авиация может стать драйвером послевоенного восстановления Украины, считают в Раде
28 мая, 13:26 • 13907 просмотра
Каллас впервые назвала список требований ЕС к россии для мирных переговоров по войне в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
3м/с
67%
748мм
Популярные новости
В Волгограде дрон попал неподалеку от одного из ключевых предприятий российского ВПК28 мая, 23:52 • 14128 просмотра
Журналисты раскрыли тайны воспитания сыновей путина и кабаевой: миллионы на гувернанток и запрет тем об ЛГБТ28 мая, 23:57 • 18353 просмотра
Тайские полицейские переоделись в танцовщиц ради ареста наркодилера – фото стало вирусным29 мая, 00:15 • 22679 просмотра
В Румынии дрон упал на многоэтажку, после взрыва вспыхнул пожар29 мая, 00:22 • 41781 просмотра
ООН предупреждает, что война в Украине может выйти из-под контроля00:57 • 24824 просмотра
публикации
Введение базовой социальной помощи заменит несколько выплат - Рада сделала первый шаг28 мая, 12:58 • 49249 просмотра
Исчезнувшая мебель, алкоголь и вероятный call-центр: ФПУ вернулась в Дом профсоюзов на МайданеPhoto28 мая, 12:40 • 51926 просмотра
Как хронический стресс влияет на репродуктивное здоровье женщины – ответ специалиста28 мая, 12:30 • 46479 просмотра
Пустые пусковые: может ли Украина закрыть дефицит ракет для Patriot28 мая, 11:52 • 48217 просмотра
Какие дома в блэкауты и летнюю жару станут самыми опасными для жизни без кондиционера и как спасатьсяPhoto28 мая, 11:23 • 48669 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Скотт Бессент
Антониу Гутерриш
Марк Рютте
Андрей Пышный
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Румыния
Государственная граница Украины
Иран
Реклама
УНН Lite
Gucci первым из модных домов стал титульным спонсором команды Формулы-1PhotoVideo28 мая, 11:21 • 29684 просмотра
Рада провалила голосование за декриминализацию порно28 мая, 09:32 • 38841 просмотра
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto27 мая, 08:18 • 91846 просмотра
Легендарный джазовый саксофонист Сонни Роллинз скончался в возрасте 95 лет26 мая, 07:22 • 66769 просмотра
BTS обошли Тейлор Свифт и стали артистами года на премии AMAVideo26 мая, 05:55 • 81623 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат

Что празднуют в Украине и мире 29 мая

Киев • УНН

 • 2462 просмотра

Мир отмечает День миротворцев ООН, День Эвереста и День здорового пищеварения. Церковь чтит Феодосию Тирскую, а в быту празднуют День бисквита.

Что празднуют в Украине и мире 29 мая

Календарь 29 мая объединяет чествование людей, посвятивших свою жизнь сохранению мира, празднование выдающихся достижений человеческой выносливости, а также важные медицинские инициативы. Это день, когда вспоминают исторические триумфы и обращают внимание на глобальные социальные вызовы – пишет УНН

Международный день миротворцев ООН 

Это чрезвычайно важная дата, учрежденная Генеральной Ассамблеей ООН для чествования самоотверженности и мужества миротворцев, несущих службу в горячих точках планеты. В этот день международное сообщество отдает дань памяти тем, кто погиб при выполнении миротворческих миссий, защищая гражданское население и помогая странам, пострадавшим от конфликтов, перейти к миру.

Международный день Эвереста 

Праздник посвящен историческому событию: именно 29 мая 1953 года новозеландец Эдмунд Хиллари и непальский шерпа Тенцинг Норгей стали первыми в истории людьми, успешно покорившими высочайшую вершину мира – гору Эверест (Джомолунгму). Этот день отмечают альпинисты и путешественники по всему миру как символ несокрушимости человеческого духа, выносливости и стремления к покорению новых высот.

Всемирный день здорового пищеварения (World Digestive Health Day)

 Инициатива, начатая Всемирной гастроэнтерологической организацией в день ее основания (1958 год). Ежегодно кампания фокусируется на определенном заболевании или проблеме желудочно-кишечного тракта, чтобы повысить уровень осведомленности населения относительно профилактики, правильного питания, своевременной диагностики и лечения болезней пищеварительной системы.

День бисквита (National Biscuit Day) 

Популярный гастрономический праздник, который больше всего отмечается в Великобритании и США. Этот день посвящен любимому многими десерту, история которого насчитывает не одно столетие. Это отличный повод для кулинарных экспериментов, обмена рецептами домашней выпечки или просто приятного чаепития с друзьями и семьей.

День "Положите подушку на холодильник" (Put a Pillow on Your Fridge Day) 

Один из самых необычных и шутливых неофициальных праздников. Традиция зародилась в эпоху до появления современных холодильников и, по поверьям, символизировала пожелание достатка и больших запасов еды в доме. Сегодня это просто забавный повод сделать веселое фото для социальных сетей и поднять настроение себе и близким.

Церковные памятные даты

 По новому (новоюлианскому) календарю, на который перешли ПЦУ и УГКЦ, 29 мая православная церковь чтит память преподобномученицы Феодосии девы, Тирской. По старому (юлианскому) календарю верующие вспоминают преподобного Феодора Освященного (в народе – Федора Житника).

Свой день ангела по новому стилю отмечают мужчины с именами Александр, Андрей, Богдан, Иван, Константин и Лука, а также женщины по имени Мария и Фаина. По старому стилю именинниками являются Александр, Георгий (Юрий), Ефрем, Касьян, Лаврентий, Николай, Федор, а среди женщин – Муза.

Александра Месенко

ОбществоНовости Мира
Тренд
Социальная сеть
Православная церковь Украины
Организация Объединенных Наций
Великобритания
Соединённые Штаты
Украина