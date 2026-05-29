Что празднуют в Украине и мире 29 мая

Календарь 29 мая объединяет чествование людей, посвятивших свою жизнь сохранению мира, празднование выдающихся достижений человеческой выносливости, а также важные медицинские инициативы. Это день, когда вспоминают исторические триумфы и обращают внимание на глобальные социальные вызовы – пишет УНН

Международный день миротворцев ООН

Это чрезвычайно важная дата, учрежденная Генеральной Ассамблеей ООН для чествования самоотверженности и мужества миротворцев, несущих службу в горячих точках планеты. В этот день международное сообщество отдает дань памяти тем, кто погиб при выполнении миротворческих миссий, защищая гражданское население и помогая странам, пострадавшим от конфликтов, перейти к миру.

Международный день Эвереста

Праздник посвящен историческому событию: именно 29 мая 1953 года новозеландец Эдмунд Хиллари и непальский шерпа Тенцинг Норгей стали первыми в истории людьми, успешно покорившими высочайшую вершину мира – гору Эверест (Джомолунгму). Этот день отмечают альпинисты и путешественники по всему миру как символ несокрушимости человеческого духа, выносливости и стремления к покорению новых высот.

Всемирный день здорового пищеварения (World Digestive Health Day)

Инициатива, начатая Всемирной гастроэнтерологической организацией в день ее основания (1958 год). Ежегодно кампания фокусируется на определенном заболевании или проблеме желудочно-кишечного тракта, чтобы повысить уровень осведомленности населения относительно профилактики, правильного питания, своевременной диагностики и лечения болезней пищеварительной системы.

День бисквита (National Biscuit Day)

Популярный гастрономический праздник, который больше всего отмечается в Великобритании и США. Этот день посвящен любимому многими десерту, история которого насчитывает не одно столетие. Это отличный повод для кулинарных экспериментов, обмена рецептами домашней выпечки или просто приятного чаепития с друзьями и семьей.

День "Положите подушку на холодильник" (Put a Pillow on Your Fridge Day)

Один из самых необычных и шутливых неофициальных праздников. Традиция зародилась в эпоху до появления современных холодильников и, по поверьям, символизировала пожелание достатка и больших запасов еды в доме. Сегодня это просто забавный повод сделать веселое фото для социальных сетей и поднять настроение себе и близким.

Церковные памятные даты

По новому (новоюлианскому) календарю, на который перешли ПЦУ и УГКЦ, 29 мая православная церковь чтит память преподобномученицы Феодосии девы, Тирской. По старому (юлианскому) календарю верующие вспоминают преподобного Феодора Освященного (в народе – Федора Житника).

Свой день ангела по новому стилю отмечают мужчины с именами Александр, Андрей, Богдан, Иван, Константин и Лука, а также женщины по имени Мария и Фаина. По старому стилю именинниками являются Александр, Георгий (Юрий), Ефрем, Касьян, Лаврентий, Николай, Федор, а среди женщин – Муза.