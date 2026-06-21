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Что празднуют 21 июня в Украине и мире

Киев • УНН

 • 1436 просмотра

21 июня приходится летнее солнцестояние - самый длинный день в году. Также отмечают День отца, Международный день йоги и Праздник музыки.

Что празднуют 21 июня в Украине и мире

На это воскресенье приходится одно из важнейших природных явлений — летнее солнцестояние, которое приносит самый длинный световой день в году. Кроме того, украинцы и мир отмечают ряд важных событий: традиционный День отца, глобальный Праздник музыки и Международный день йоги под эгидой ООН, пишет УНН.

Летнее солнцестояние

Это самый длинный световой день и самая короткая ночь в году для Северного полушария. Солнце достигает своей наивысшей точки на небе. С астрономической точки зрения именно этот день знаменует начало настоящего астрономического лета. 

День отца

В Украине и многих других странах мира этот праздник традиционно отмечается в третье воскресенье июня, которое в 2026 году выпадает именно на 21 число. Это день уважения к роли отца в семье и обществе, прекрасный повод поблагодарить пап за их поддержку, защиту и любовь.

Международный день йоги (International Day of Yoga)

Официальный праздник ООН. Дату 21 июня (день летнего солнцестояния) предложил премьер-министр Индии, поскольку она имеет особое значение во многих частях мира. День направлен на популяризацию йоги как средства для физического и ментального здоровья.

Праздник музыки (Fête de la Musique / World Music Day)

Зародившись во Франции в 1982 году, этот праздник стал глобальным. Традиционно 21 июня музыканты (как профессионалы, так и любители) выходят играть на улицы, в парки и скверы своих городов абсолютно бесплатно, наполняя мир живым звучанием.

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Всемирный день гуманизма (World Humanist Day)

Праздник всех, кто разделяет идеи гуманизма — философии, которая ставит в центр ценность человеческой жизни, разум, научный подход и свободу личности без привязки к религиозным догмам.

Всемирный день гидрографии (World Hydrography Day)

Основан при поддержке ООН для повышения осведомленности о жизненно важной роли гидрографии в обеспечении безопасности судоходства и защите морской среды.

Международный день скейтбординга (Go Skateboarding Day)

Официальный праздник всех скейтеров. В этот день принято собираться в скейт-парках, проводить соревнования и просто кататься по улицам городов.

День селфи (National Selfie Day)

Современный праздник цифровой эпохи, который поощряет людей делать креативные автопортреты и делиться ими в социальных сетях.

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Международный день футболки (International T-Shirt Day)

День, посвященный самому популярному и самому универсальному элементу гардероба в мире.

Воскресенье Петрова поста (Петровки)

Поскольку это воскресный день, для верующих, соблюдающих пост, предусмотрено послабление: разрешается употреблять горячую пищу с маслом, рыбу, морепродукты и немного вина.

День памяти мученика Юлиана Тарсийского

По новому (новоюлианскому) календарю в этот день почитают святого Юлиана, принявшего мученическую смерть за христианскую веру в начале IV века.

По старому (юлианскому) календарю: 21 июня вспоминают перенесение мощей великомученика Федора Стратилата.

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Александра Месенко

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