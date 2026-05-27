В Украине будут отмечать День украинской музыки - дату выбрали в честь "Червоной руты"
Киев • УНН
Рада установила День украинской музыки в третью субботу сентября. Дату выбрали в честь фестиваля «Червона рута» для поддержки исполнителей.
В Украине официально будут отмечать День украинской музыки — дату выбрали в память о фестивале "Червона рута". Решение приняла Верховная Рада, пишет УНН.
Детали
Как сообщили в парламенте, соответствующее постановление об установлении Дня украинской музыки (№15053) Верховная Рада приняла голосами 292 народных депутатов.
Документ предусматривает ежегодное празднование Дня украинской музыки в третью субботу сентября.
Постановление имеет целью сохранить память о фестивале "Червона рута" 1989 года как знаковом событии в истории украинской музыки, а также почтить вклад украинских исполнителей в развитие национальной культуры.
По словам председателя подкомитета по вопросам музыкальной индустрии комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Санченко, с предложением ввести День украинской музыки к народным депутатам обратились представители музыкальной индустрии, в частности Украинское агентство по авторским и смежным правам. По его словам, профессиональное музыкальное сообщество должно получить собственный день для консолидации усилий ради развития украинской музыки и усиления государственной поддержки отрасли.
