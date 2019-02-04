Мужчине объявили подозрение за стрельбу в ребенка в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Мужчине объявили подозрение по статье о хулиганстве за ранение ребенка в Киеве, ему сегодня планируют избирать меру пресечения. Обвинение будет настаивать на аресте. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киева.
"Ему объявлено подозрение по ч. 4 ст. 296 УК Украины, и сегодня в Деснянском районном суде Киева будут выбирать меру пресечения", - указали в прокуратуре.
Как сообщил собеседник агентства, Киевская местная прокуратура № 3 внесла ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщал УНН, 1 февраля стало известно, что в Деснянском районе Киева возле магазина неизвестный попал из оружия в лицо мальчику, а потом исчез. В тот же день стало известно, что подозреваемый в стрельбе в ребенка мужчина задержан.
Из-за ранения ребенка в Киеве открыли производство по статье о хулиганстве.