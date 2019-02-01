В Киеве неизвестный выстрелил в лицо ребенку
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Деснянском районе Киева возле магазина неизвестный попал из оружия в лицо мальчику, а затем скрылся. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
Так, происшествие случилось на улице Шолом-Алейхема.
"На месте к правоохранителям обратились двое мужчин, с которыми конфликтовал правонарушитель. Они сообщили, что злоумышленник начал на улице с ними ссориться, а потом достал оружие и, пытаясь выстрелить в одного из них, попал в ребенка. После совершенного подозреваемый скрылся", - говорится в сообщении.
Врачи "скорой" сразу госпитализировали мальчика. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
"Правоохранители продолжают опрашивать свидетелей и очевидцев происшествия. Между тем на розыск злоумышленника ориентированы наряды столичной полиции. Событие должным образом зарегистрировано в Журнале заявлений и сообщений о совершении правонарушения Деснянского УП ГУНП в г. Киеве", - отметили в полиции.
Напомним, в Кропивницком посреди улицы застрелили мужчину.