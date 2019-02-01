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У Кропивницькому просто на вулиці застрелили чоловіка

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. У Кропивницькому на провулку Короткому виявлено тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Про це повідомляє прес-служба Кропивницького відділу поліції, передає УНН.

"Повідомлення про виявлення тіла громадянина по провулку Короткому, що в обласному центрі, надійшло до Кропивницького відділу поліції 31 січня близько 21:00", - йдеться у повідомленні.

Особу потерпілого встановили. Ним виявився 52-річний місцевий житель. Причиною смерті, попередньо, стало вогнепальне поранення. З метою розшуку особи, причетної до скоєння особливо тяжкого злочину, за рішенням керівництва поліції області ввели в дію спеціальний план "Сирена".

За даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження- ред.) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в одному із розважальних закладів міста Одеса на вул. Академіка Заболотного відбулась стрілянина  за участю нетверезого чоловіка, який поранив трьох людей.

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