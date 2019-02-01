В Кропивницком прямо на улице застрелили мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Кропивницком в переулке Коротком обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. Об этом сообщает пресс-служба Кропивницкого отдела полиции, передает УНН.
"Сообщение об обнаружении тела гражданина по переулку Коротком, что в областном центре, поступило в Кропивницкое отделение полиции 31 января около 21:00", - говорится в сообщении.
Личность потерпевшего установлена. Им оказался 52-летний местный житель. Причиной смерти, предварительно, стало огнестрельное ранение. С целью розыска лица, причастного к совершению особо тяжкого преступления, по решению руководства полиции области ввели в действие специальный план "Сирена".
По данному факту начали уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение- ред.) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в одном из развлекательных заведений города Одесса на ул. Академика Заболотного состоялась стрельба с участием нетрезвого мужчину, который ранил трех человек.