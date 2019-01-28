Чоловік влаштував стрілянину в одному із барів Одеси
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. В одному із розважальних закладів міста Одеса на вул. Академіка Заболотного відбулась стрілянина за участю нетверезого чоловіка, який поранив трьох людей. Про це повідомляє Суворовський відділ поліцї в м. Одесі, передає УНН.
"Між нетверезим 51-річним одеситом та іншими відвідувачами закладу виник конфлікт, під час якого чоловік почав стріляти з травматичного пістолета. В результаті троє осіб отримали поранення. Потерпілим було надано медичну допомогу, їхньому життю нічого не загрожує", - йдеться у повідомленні.
Правопорушника затримано та вилучено в нього зброю. Чоловіка помістили в ізолятор тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (хуліганство – ред.) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Слідство триває.
Нагадаємо, 26 січня, у лікарні міста Бердянськ, що на Запоріжжі, між відвідувачами міської лікарні та її співробітником трапився конфлікт із стріляниною.