Громадянин РФ відкрив стрілянину в лікарні, є поранений

КИЇВ. 27 січня. УНН. Вчора, 26 січня, у лікарні міста Бердянськ, що на Запоріжжі, між відвідувачами міської лікарні та її співробітником трапився конфлікт із стріляниною. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області, передає УНН.