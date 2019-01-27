Громадянин РФ відкрив стрілянину в лікарні, є поранений

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Вчора, 26 січня, у лікарні міста Бердянськ, що на Запоріжжі, між відвідувачами міської лікарні та її співробітником трапився конфлікт із стріляниною. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області, передає УНН.

Правоохоронці, що прибули за викликом, встановили, що спочатку між двома відвідувачами та приватним охоронцем медичної установи виник конфлікт, у результаті якого один із чоловіків дістав зброю та двічі вистрелив у працівника медичного закладу.

Стрілок намагався втекти, але його затримали медики, які стали свідками події.

Правопорушником виявився громадянин Російської Федерації 1978 року народження. Слідчо-оперативною групою проведено огляд місця події та вилучено револьвер під патрон "Флобер".

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Потерпілого, чоловіка 1976 року народження, зі сліпим пораненням голови госпіталізували до лікарні. Його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

"Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.296 (хуліганство - ред.) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Броварах хуліган влаштував стрілянину з автомата Калашникова.

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