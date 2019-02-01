У Києві невідомий вистрілив в обличчя дитині

Так, подія сталася на вулиці Шолом-Алейхема.

"На місці до правоохоронців звернулося двоє чоловіків, із якими конфліктував правопорушник. Вони повідомили, що зловмисник почав на вулиці з ними сваритися, а потім дістав зброю та, намагаючись вистрелити в одного з них, влучив у дитину. Після скоєного підозрюваний втік", - йдеться в повідомленні.

Лікарі "швидкої" відразу госпіталізували хлопчика. Йому надають необхідну медичну допомогу.

"Правоохоронці продовжують опитувати свідків та очевидців події. Тим часом на розшук зловмисника орієнтовані наряди столичної поліції. Подія належним чином зареєстрована в Журналі заяв та повідомлень про вчинення правопорушення Деснянського УП ГУНП у м. Києві", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, у Кропивницькому посеред вулиці застрелили чоловіка.