Чоловіку оголосили підозру за стрілянину у дитину в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Чоловіку оголосили підозру за статтею про хуліганство через поранення дитини у Києві, йому сьогодні планують обирати запобіжний захід. Обвинувачення наполягатиме на арешті. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
"Йому оголошено підозру за ч. 4 ст. 296 КК України, і сьогодні у Деснянському районному суді Києва обиратимуть запобіжний захід", - вказали у прокуратурі.
Як повідомив співрозмовник агентства, Київська місцева прокуратура № 3 внесла клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Як повідомляв УНН, 1 лютого стало відомо, що у Деснянському районі Києва біля магазину невідомий потрапив зі зброї в обличчя хлопчикові, а потім зник. У той же день стало відомо, що підозрюваного у стрілянині у дитину чоловіка затримали.
Через поранення дитини у Києві відкрили провадження за статтею про хуліганство.