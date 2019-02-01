Через поранення дитини у Києві відкрили провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. За фактом поранення дитини через стрілянину біля магазину у Києві відкрили кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу столичної поліції.
"Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує до семи років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що підозрюваного затримали у порядку ст. 208 КПК України. Його доставили до управління поліції для встановлення всіх обставин інциденту.
Нагадаємо, у Деснянському районі Києва біля магазину невідомий влучив зі зброї в обличчя хлопчикові, а потім зник.
Підозрюваного у пораненні дитини затримали.