Из-за ранения ребенка в Киеве открыли производство
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. По факту ранения ребенка из-за стрельбы возле магазина в Киеве открыли уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
"Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до семи лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Отмечено, что подозреваемого задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Его доставили в управление полиции для установления всех обстоятельств инцидента.
Напомним, в Деснянском районе Киева возле магазина неизвестный попал из оружия в лицо мальчику, а потом исчез.
Подозреваемого в ранении ребенка задержали.