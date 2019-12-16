Мужчину, который бросал нож в полицейских, осудили на 3 года

"В суде доказано, что вечером 16 февраля 2019 года в полицию от местной жительницы поступило сообщение о, то что ее муж бросается на нее с ножом, и при этом в доме находятся их совместные дети. Во время выяснения двумя инспекторами полиции обстоятельств возникшего в семье конфликта 31-летний хозяин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не прекратил агрессивных действий, схватил в руку нож и угрожал убийством полицейским", - говорится в сообщении.

Также, не реагируя на законные требования полицейских прекратить указанные действия, человек бросил в их сторону нож, а когда после этого схватил еще два ножа и пошел на полицейских, один из инспекторов совершил три предупреждающие выстрелы из пистолета Макарова в пол, после чего на дебошира было надето наручники.

"Суд признал мужчину виновным в угрозе убийством работнику правоохранительного органа (ч. 1 ст. 345 УК Украины) и, учитывая тот факт, что он совершил это во время пребывания на испытательном срока за совершение другого преступления, приговорил к реальному наказанию в виде 3 лет и 1 месяца лишения свободы", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Ужгороде мужчина ранил ножом полицейского.