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Чоловіка, який кидав ніж в поліцейських, засудили на 3 роки

Чоловіка, який кидав ніж в поліцейських, засудили на 3 роки

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Красноармійський міськрайонний суд засудив чоловіка, який під час сімейного конфлікту погрожував вбивством поліцейським до 3 років та 1 місяця позбавлення волі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

“У суді доведено, що ввечері 16 лютого 2019 року до поліції від місцевої мешканки надійшло повідомлення про, те що її чоловік кидається на неї з ножем, і при цьому в будинку знаходяться їх спільні діти. Під час з’ясування двома інспекторами поліції обставин виниклого у сім’ї конфлікту 31-річний хазяїн, знаходячись у стані алкогольного сп’яніння, не припинив агресивних дій, схопив в руку ніж та погрожував вбивством поліцейським”, — йдеться в повідомленні.

Також, не реагуючи на законні вимоги поліцейських припинити вказані дії, чоловік кинув у їх бік ніж, а коли після цього схопив ще два ножі і пішов на поліцейських, один з інспекторів здійснив три попереджуючі постріли з пістолета Макарова у підлогу, після чого на дебошира було вдягнуто кайданки.

“Суд визнав чоловіка винним у погрозі вбивством працівнику правоохоронного органу (ч. 1 ст. 345 КК України) та, врахувавши той факт, що він скоїв це під час перебування на іспитовому строку за вчинення іншого злочину, засудив до реального покарання у вигляді 3 років та 1 місяця позбавлення волі”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, в Ужгороді чоловік поранив ножем поліцейського.

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