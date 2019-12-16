Чоловіка, який кидав ніж в поліцейських, засудили на 3 роки

“У суді доведено, що ввечері 16 лютого 2019 року до поліції від місцевої мешканки надійшло повідомлення про, те що її чоловік кидається на неї з ножем, і при цьому в будинку знаходяться їх спільні діти. Під час з’ясування двома інспекторами поліції обставин виниклого у сім’ї конфлікту 31-річний хазяїн, знаходячись у стані алкогольного сп’яніння, не припинив агресивних дій, схопив в руку ніж та погрожував вбивством поліцейським”, — йдеться в повідомленні.

Також, не реагуючи на законні вимоги поліцейських припинити вказані дії, чоловік кинув у їх бік ніж, а коли після цього схопив ще два ножі і пішов на поліцейських, один з інспекторів здійснив три попереджуючі постріли з пістолета Макарова у підлогу, після чого на дебошира було вдягнуто кайданки.

“Суд визнав чоловіка винним у погрозі вбивством працівнику правоохоронного органу (ч. 1 ст. 345 КК України) та, врахувавши той факт, що він скоїв це під час перебування на іспитовому строку за вчинення іншого злочину, засудив до реального покарання у вигляді 3 років та 1 місяця позбавлення волі”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, в Ужгороді чоловік поранив ножем поліцейського.