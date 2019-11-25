В Ужгороді чоловік поранив ножем поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. В Ужгороді під час припинення побутового конфлікту правоохоронець зазнав ножове поранення. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Закарпатській області.
24 листопада близько 23:30 на лінію "102" надійшло повідомлення від жительки Ужгорода. Жінка заявила, що син ображає її та не реагує на зауваження. Для з’ясування обставин події за викликом виїхали працівники мобільної групи з протидії домашньому насильству.
Прибувши за вказаною адресою, поліцейські з’ясували, що образи та приниження з боку власного сина, 30-річного ужгородця, зазнала жителька обласного центру.
Під час спілкування з правоохоронцями чоловік поводився агресивно, на зауваження поліцейських не реагував та з ножем в руках погрожував вбивством. При його затриманні працівник поліції отримав ножове порання пальця на правій руці.
30-річного порушника доставили до відділку поліції. Знаряддя злочину-ніж, вилучено.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Слідчі Ужгородського відділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків, що карається- обмеженням або позбавленням волі на строк до п’яти років.
Наразі вирішується питання про затримання ужгородця у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлення йому про підозру у злочині.
Нагадаємо, у Харкові чоловіка госпіталізували до лікарні з численними ножовими пораненями, які йому наніс невідомий.