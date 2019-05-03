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Мужчина упал в вулкан на Гавайях

Мужчина упал в вулкан на Гавайях

Киев  •  УНН

 • 14458 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. В среду, 1 мая, мужчина сорвалась в кальдеру (вулканический котел) вулкана Килауэа на Гавайях, пролетев более 20 метров, но выжил, получив серьезные ранения. Об этом сообщили представители Службы национальных парков Гавайев, передаёт УНН, ссылаясь на USA Today.

Инцидент произошел в Национальном парке вулканов Гавайев, когда посетитель перелез через металлические перила, потерял равновесие и сорвался с возвышенности высотой около 100 метров.

Другой посетитель вызвал сотрудников скорой помощи, и поисково-спасательная бригада начала искать мужчину.
Приблизительно через два с половиной часа после того, как стало известно о падении, поисковая группа нашла человека "живым, но серьезно пострадавшим на узком выступе в 70 футах (21,3 м) от края утеса", говорится в заявлении службы.

По словам сотрудников службы, мужчина был поднят с уступа и доставлен самолетом в больницу на острове.

Местное издание Hawaii News Now сообщило, что упавшим оказался солдат из казарм Скофилда на Оаху, который тренировался на Большом острове.

Падение произошло примерно через год после извержения Килауэа, которое считается самым большим и разрушительным извержением на Гавайях за последние десятилетия.

Как сообщал УНН, в мае прошлого года на Гавайях началось сильнейшее извержение вулкана Килауэа. Из-за выброса лавы была объявлена эвакуация жителей районов, прилегающих к вулкану. Фонтаны лавы из трещин в вулкане поднимались на высоту до 45 м.

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