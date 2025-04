На Гавайях проснулся вулкан: объявлена срочная ​​эвакуация

Еще несколько дней назад сотрудники вулканологической обсерватории на Гавайях зафиксировали десятки подземных толчков в районе вулкана, и предупредили о возможности извержения.



Сегодня появились сообщения о том, что раскаленная лава затопила жилой район недалеко от города Пахоа. Жителям поселения Пуна, где проживает около 10 тыс. человек, приказали срочно эвакуироваться.

Breaking: An eruption is underway at the Kīlauea volcano on Hawaii's Big Island. Lava is currently seeping into the Leilani Estates community. Evacuations have been ordered for up to 10,000 people in the area. pic.twitter.com/AMb9WNPV0Z

- PM Breaking News (@PMBreakingNews) 4 мая 2018 г.





Свидетели рассказали, что лавовые фонтаны из трещин в вулкане поднимаются на высоту до 45 м. В воздухе также много серы и дыма от горящих деревьев.





Агентство гражданской обороны округа Гавайи закрыло территорию для посетителей и приказало частным туристическим компаниям пока прекратить поездки в регион.





Как сообщал УНН, из-за извержения вулкана Манара в южной части Тихого океана чиновники Вануату распорядились начать массовую эвакуацию, однако ее проведению мешают сложные погодные условия.

Напомним, на японском острове Кюсю 19 апреля произошло извержение вулкана Кирисима.

Извержение группы вулканов произошло недалеко от вулкана Ио на высоте 1700 метров над уровнем моря в 15:43 по местному времени.