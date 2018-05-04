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На Гаваях прокинувся вулкан: оголошена термінова евакуація

Київ • УНН

 • 41961 перегляди

КИЇВ. 4 травня УНН. На Гаваях почалося виверження вулкана Кілауеа. Через викид лави оголошено евакуацію жителів районів, прилеглих до вулкана. Фонтани лави з тріщин у вулкані піднімаються на висоту до 45 м. У повітрі багато сірки і диму від палаючих дерев. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

На Гаваях прокинувся вулкан: оголошена термінова евакуація

Ще кілька днів тому співробітники вулканологічної обсерваторії на Гаваях зафіксували десятки підземних поштовхів у районі вулкана, і попередили про можливість виверження.

Сьогодні з’явилися повідомлення про те, що розпечена лава затопила житловий район неподалік від міста Пахоа. Жителям поселення Пуна, де мешкає близько 10 тис. осіб, наказали терміново евакуюватися.

Breaking: An eruption is underway at the Kīlauea volcano on Hawaii's Big Island. Lava is currently seeping into the Leilani Estates community. Evacuations have been ordered for up to 10,000 people in the area. pic.twitter.com/AMb9WNPV0Z

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) 4 мая 2018 г.



Свідки розповіли, що лавові фонтани з тріщин у вулкані піднімаються на висоту до 45 м. У повітрі також багато сірки і диму від палаючих дерев.



Агентство цивільної оборони округу Гаваї закрило територію для відвідувачів і наказало приватним туристичним компаніям поки припинити поїздки в регіон.

Як повідомляв УНН, через виверження вулкану Манаро у південній частині Тихого океану чиновники Вануату розпорядилися почати масову евакуацію, проте її проведенню заважають складні погодні умови.

Нагадаємо, на японському острові Кюсю 19 квітня сталося виверження вулкана Кірісіма.

Виверження групи вулканів сталося недалеко від вулкана Іо на висоті 1700 метрів над рівнем моря в 15:43 за місцевим часом.

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