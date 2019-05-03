Чоловік впав у вулкан на Гаваях

Інцидент стався в Національному парку вулканів Гаваїв, коли відвідувач переліз через металеві перила, втратив рівновагу і зірвався з височини заввишки близько 100 метрів.



Інший відвідувач викликав співробітників швидкої допомоги, і пошуково-рятувальна бригада почала шукати чоловіка.

Приблизно через дві з половиною години після того, як стало відомо про падіння, пошукова група знайшла людину "живою, але серйозно постраждалою на вузькому виступі в 70 футів (21,3 м) від краю кручі", йдеться в заяві служби.



За словами співробітників служби, чоловік був піднятий з уступу і доставлений літаком до лікарні на острові.



Місцеве видання Hawaii News Now повідомило, що впавшим чоловіком виявився солдат з казарм Скофілда на Оаху, який тренувався на Великому острові.



Падіння відбулося приблизно через рік після виверження Кілауеа, який вважається найбільшим і руйнівним виверженням на Гаваях за останні десятиліття.



Як повідомляв УНН, в травні минулого року на Гаваях почалося сильне виверження вулкана Кілауеа. Через викид лави була оголошена евакуація жителів районів, прилеглих до вулкана. Фонтани лави з тріщин в вулкані піднімалися на висоту до 45 м.