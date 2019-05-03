Чоловік впав у вулкан на Гаваях
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У середу, 1 травня, золовік зірвалася в кальдеру (вулканічний котел) вулкана Кілауеа на Гаваях, пролетівши понад 20 метрів, але вижив, отримавши серйозні поранення. Про це повідомили представники Служби національних парків Гаваїв, передає УНН, посилаючись на USA Today.
Інцидент стався в Національному парку вулканів Гаваїв, коли відвідувач переліз через металеві перила, втратив рівновагу і зірвався з височини заввишки близько 100 метрів.
Інший відвідувач викликав співробітників швидкої допомоги, і пошуково-рятувальна бригада почала шукати чоловіка.
Приблизно через дві з половиною години після того, як стало відомо про падіння, пошукова група знайшла людину "живою, але серйозно постраждалою на вузькому виступі в 70 футів (21,3 м) від краю кручі", йдеться в заяві служби.
За словами співробітників служби, чоловік був піднятий з уступу і доставлений літаком до лікарні на острові.
Місцеве видання Hawaii News Now повідомило, що впавшим чоловіком виявився солдат з казарм Скофілда на Оаху, який тренувався на Великому острові.
Падіння відбулося приблизно через рік після виверження Кілауеа, який вважається найбільшим і руйнівним виверженням на Гаваях за останні десятиліття.
Як повідомляв УНН, в травні минулого року на Гаваях почалося сильне виверження вулкана Кілауеа. Через викид лави була оголошена евакуація жителів районів, прилеглих до вулкана. Фонтани лави з тріщин в вулкані піднімалися на висоту до 45 м.