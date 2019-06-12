Мужчина попал в реанимацию с травмой головы из-за наезда поезда
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Мужчина во Львове попал в реанимацию с открытой травмой головы и многочисленными травмами рук и ног в результате наезда на него поезда. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.
"11 июня в 18:12 на железнодорожной станции "Сихов", поезд сообщением "Львов-Ходоров" травмировал мужчину, 1991 года рождения, жителя города Львова. Пострадавший был госпитализирован в реанимационное отделение 8-й городской клинической больницы с диагнозом открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, резаные травмы головы, верхних и нижних конечностей", - сообщили в мэрии.
Задержка поезда, как отмечается, составляла 18 минут.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, поезд в Черниговской области насмерть сбил мужчину.