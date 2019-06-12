Поїзд на Чернігівщині на смерть збив чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Чоловік помер під колесами вантажного поїзда у Ніжині Чернігівської області, через НП сталася затримка потяга. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації.
"На залізничній станції в місті Ніжині о 2:48 11 червня вантажним потягом №810501 сполученням "Конотоп-Дарниця", смертельно травмовано мешканця села Лісове Ніжинського району, 1976 року народження", - вказали у департаменті.
Затримка руху потяга, як зазначається, становила 15 хвилин.
Нагадаємо, потяг на смерть збив чоловіка, який переходив колії у навушниках.