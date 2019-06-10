Потяг на смерть збив чоловіка, який перетинав колії у навушниках

"На початку літа, 4 червня, на станції "Борщагівка" чоловік, переходячи колії у навушниках, потрапив під колеса поїзда. Помітивши сторонню людину на коліях, локомотивна бригада почала подавати звукові сигнали та застосувала екстрене гальмування. Однак чоловік не чув сигнали, а відстань була закороткою для того, щоб уникнути наїзду. Потерпілий загинув на місці", - сказано у повідомленні.

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В УЗ зазначили, що загалом з початку року це вже сьомий випадок травматизму, коли перебуваючи на об’єктах залізниці, люди слухають музику, втрачають пильність та не чують попереджувальні сигнали поїзда, який наближається.

"Так, 29 травня о 17:25 на перегоні Тернопіль – Березовиця приміським дизель-поїздом було травмовано молодого чоловіка у навушниках, який раптово вийшов на залізничну колію та не реагував на звукові сигнали локомотивної бригади. Потерпілого було доставлено до лікарні", - розповів залізничний перевізник.

Нагадаємо, у Тернопільській області 27-річна жителька Вінниці вистрибнула з потяга. З численними переломами тіла її було госпіталізовано.