На Тернопільщині жінка вистрибнула з поїзда
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. У Тернопільській області 27-річна жителька Вінниці вистрибнула з потяга. З численними переломами тіла її було госпіталізовано. Про це повідомляє відділ комунікації поліції області, передає УНН.
За словами правоохоронців, 11 травня жінка їхала з Вінниці до Львова. Вона перебувала у компанії хлопців. Потім вийшла і щезла. Побачили її уже неподалік станції Глибочка Тернопільського району.
За попередніми даними, жінка відкрила в тамбурі двері та вискочила. Що стало причиною такого вчинку, наразі з'ясовують правоохоронці. Також у неї взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.
Водночас мати потерпілої повідомила, що донька раніше зверталась за медичною допомогою в психоневрологічний диспансер.
Подію зареєстрували в журналі єдиного обліку звернень громадян з позначкою "нещасний випадок".
Як повідомляв УНН, іноземець вистрибнув із поїзда, щоб оминути прикордонний контроль.