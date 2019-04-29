Іноземець вистрибнув із поїзда, щоб оминути прикордонний контроль
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Громадянин Грузії, який їхав потягом "Мінськ – Київ", не доїжджаючи до столиці, видавив вікно у своєму купе та втік у невідомому напрямку. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
"За інформацією провідника поїзда, іноземець вистрибнув з вікна потяга за 20 хвилин до прибуття на станцію "Київ-пасажирський" в Дарницькому районі м. Київ, де власне, охоронці кордону і здійснюють прикордонний контроль осіб, що прибули в Україну", - йдеться в повідомленні.
Іноземця, який мав намір втекти від прикордонного контролю, було затримано. З’ясувалося, що під час попереднього свого візиту в Україну чоловік перевищив терміни перебування на території України, у зв'язку з чим, його було притягнуто до адмінвідповідальності та відправлено додому.
"Наразі громадянина Грузії затримано та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Через протиправні дії особу повторно притягнуто до відповідальності", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, на кордоні з Польщею 28 квітня затримали українку з підробленим дозволом на вивіз неповнолітньої доньки.