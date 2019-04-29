На кордоні з Польщею затримали жінку з "липовим" дозволом на вивіз дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. На кордоні з Польщею 28 квітня затримали українку з підробленим дозволом на вивіз неповнолітньої доньки. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
"Вчора о другій годині ночі в пункт пропуску "Шегині" на виїзд з України прибув автобус сполученням "Хмельницький-Щецин", в якому пасажирка їхала разом із донькою 2007 року народження. На паспортний контроль жінка пред’явила дозвіл на вивіз неповнолітньої дитини від батька, у якому прикордонники Мостиського загону виявили ознаки підробки. На момент видачі зазначеного доручення батько дитини знаходився за кордоном", - йдеться в повідомленні.
У результаті до Нацполіції направлено повідомлення про виявлення ознак правопорушення ст. 358 ККУ "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів". Громадянку разом із дитиною також передано представникам правоохоронних органів.
Нагадаємо, українські консули все частіше повідомляють про затримання українців у країнах ЄС з підробленими документами.