В Тернопольской области женщина выпрыгнула из поезда
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В Тернопольской области 27-летняя жительница Винницы выпрыгнула из поезда. С многочисленными переломами тела она была госпитализирована. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области, передает УНН.
По словам правоохранителей, 11 мая женщина ехала из Винницы во Львов. Она находилась в компании парней. Затем вышла и исчезла. Увидели ее уже возле станции Глыбочка Тернопольского района.
По предварительным данным, женщина открыла в тамбуре дверь и выскочила. Что стало причиной такого поступка, выясняют правоохранители. Также у нее взяли кровь для проверки на содержание алкоголя.
В то же время мать потерпевшей сообщила, что дочь ранее обращалась за медицинской помощью в психоневрологический диспансер.
Событие зарегистрировали в журнале единого учета обращений граждан с пометкой "несчастный случай".
Как сообщал УНН, иностранец выпрыгнул из поезда, чтобы обойти пограничный контроль.