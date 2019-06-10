Поезд насмерть сбил мужчину, который пересекал железнодорожные пути в наушниках
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. На станции "Борщаговка" в Киеве мужчина, переходя железнодорожные пути в наушниках, попал под колеса поезда. Об этом сообщила пресс-служба АО "Укрзализныця", передает УНН.
"В начале лета, 4 июня, на станции "Борщаговка" мужчина, переходя пути в наушниках, попал под колеса поезда. Заметив постороннего человека на путях, локомотивная бригада начала подавать звуковые сигналы и применила экстренное торможение. Однако мужчина не слышал сигналы, а расстояние было коротковато для того, чтобы избежать наезда. Пострадавший погиб на месте", - говорится в сообщении.
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В УЗ отметили, что в целом с начала года это уже седьмой случай травматизма, когда находясь на объектах железной дороги, люди слушают музыку, теряют бдительность и не слышат предупредительные сигналы поезда, который приближается.
"Так, 29 мая в 17:25 на перегоне Тернополь - Березовица пригородным дизель-поездом был травмирован молодой человек в наушниках, который внезапно вышел на железнодорожный путь и не реагировал на звуковые сигналы локомотивной бригады. Пострадавший был доставлен в больницу", - рассказал железнодорожный перевозчик.
Напомним, в Тернопольской области 27-летняя жительница Винницы выпрыгнула из поезда. С многочисленными переломами тела она была госпитализирована.