На Київщині підлітка збив потяг, в якому їхала його мати
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У Київській області 17-річного хлопця збив електропотяг, в якому їхала його мати. Наразі підліток знаходиться в реанімації. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції в Київській області.
Повідомляється, що підліток переходив колії у невстановленому для цього місці у навушниках.
"Правоохоронці, які виїхали на місце події, з’ясували, що потяг напрямком руху Київ-Малин, під’їжджаючи до станції Клавдієво, наїхав на 17-річного хлопця. Ним виявився учень 9-го класу Клавдієвської середньої школи. Хлопець йшов зустрічати свою матір, яка по нещасливому збігу обставин мала приїхати саме цим потягом", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що підлітка в непритомному стані з ушкодженням черепа та переломом стегна доставили до Бородянської лікарні. Зараз хлопець знаходиться в реанімації.
Нагадаємо, у Коростені Житомирської області потяг смертельно травмував 15-річного велосипедиста, який у цей час їхав у зустрічному напрямку залізничним мостом.