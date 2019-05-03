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В Киевской области подростка сбил поезд, в котором ехала его мать

В Киевской области подростка сбил поезд, в котором ехала его мать

Киев  •  УНН

 • 14362 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. В Киевской области 17-летнего парня сбил электропоезд, в котором ехала его мать. Сейчас подросток находится в реанимации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции в Киевской области.

Сообщается, что подросток переходил пути в неустановленном для этого месте в наушниках.

"Правоохранители, которые выехали на место происшествия, выяснили, что поезд направлением движения Киев-Малин, подъезжая к станции Клавдиево, наехал на 17-летнего парня. Им оказался ученик 9-го класса Клавдиевского средней школы. Парень шел встречать свою мать, которая по несчастному стечению обстоятельств должна была приехать именно этим поездом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подростка в бессознательном состоянии с повреждением черепа и переломом бедра доставили в Бородянского больницы. Сейчас парень находится в реанимации.

Напомним, в Коростене Житомирской области поезд смертельно травмировал 15-летнего велосипедиста, который в это время ехал во встречном направлении железнодорожным мостом.

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