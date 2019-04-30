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Потяг смертельно травмував 15-річного велосипедиста на Житомирщині

Потяг смертельно травмував 15-річного велосипедиста на Житомирщині

Київ • УНН

 • 9079 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Коростені Житомирської області потяг смертельно травмував 15-річного велосипедиста, який у цей час їхав у зустрічному напрямку залізничним мостом. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.

Так, трагедія сталася 29 квітня близько 17:50 на залізничному мосту, неподалік переїзду у районному центрі.

"Попередньо встановлено, що пасажирський потяг сполученням "Львів-Бахмут", що рухався з м. Житомира до м. Коростеня, смертельно травмував велосипедиста, 15-річного жителя с. Білошиці, який у цей час їхав у зустрічному напрямку по залізничному мосту", - йдеться в повідомленні.

Від отриманих травм хлопець загинув на місці події. Наразі триває встановлення всіх причин та обставин події.

Нагадаємо, у Харківській області електропотяг збив чоловіка, від отриманих травм він загинув на місці.

Як повідомляв УНН, Мінрегіон планує забезпечити безпеку біля залізничних колій, огородивши їх парканами або насадженнями.

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