Потяг смертельно травмував 15-річного велосипедиста на Житомирщині

КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Коростені Житомирської області потяг смертельно травмував 15-річного велосипедиста, який у цей час їхав у зустрічному напрямку залізничним мостом. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.