Потяг смертельно травмував 15-річного велосипедиста на Житомирщині
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Коростені Житомирської області потяг смертельно травмував 15-річного велосипедиста, який у цей час їхав у зустрічному напрямку залізничним мостом. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.
Так, трагедія сталася 29 квітня близько 17:50 на залізничному мосту, неподалік переїзду у районному центрі.
"Попередньо встановлено, що пасажирський потяг сполученням "Львів-Бахмут", що рухався з м. Житомира до м. Коростеня, смертельно травмував велосипедиста, 15-річного жителя с. Білошиці, який у цей час їхав у зустрічному напрямку по залізничному мосту", - йдеться в повідомленні.
Від отриманих травм хлопець загинув на місці події. Наразі триває встановлення всіх причин та обставин події.
Нагадаємо, у Харківській області електропотяг збив чоловіка, від отриманих травм він загинув на місці.
Як повідомляв УНН, Мінрегіон планує забезпечити безпеку біля залізничних колій, огородивши їх парканами або насадженнями.