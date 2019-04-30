Поезд смертельно травмировал 15-летнего велосипедиста в Житомирской области
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Коростене Житомирской области поезд смертельно травмировал 15-летнего велосипедиста, который в это время ехал во встречном направлении по железнодорожному мосту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.
Так, трагедия произошла 29 апреля около 17:50 на железнодорожном мосту, недалеко от переезда в районном центре.
"Предварительно установлено, что пассажирский поезд сообщением "Львов-Бахмут", который двигался из г. Житомира в г. Коростень, смертельно травмировал велосипедиста, 15-летнего жителя с. Белошицы, который в это время ехал во встречном направлении по железнодорожному мосту", - говорится в сообщении.
От полученных травм парень погиб на месте происшествия. Сейчас продолжается установление всех причин и обстоятельств происшествия.
Напомним, в Харьковской области электропоезд сбил мужчину, от полученных травм он погиб на месте.
Как сообщал УНН, Минрегион планирует обеспечить безопасность у железнодорожных путей, оградив их заборами или насаждениями.