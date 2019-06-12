Поезд в Черниговской области насмерть сбил мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Мужчина умер под колесами грузового поезда в Нежине Черниговской области, из-за ЧП произошла задержка поезда. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской областной государственной администрации.
"На железнодорожной станции в городе Нежине в 2:48 11 июня грузовым поездом №810501 сообщением "Конотоп-Дарница", смертельно травмирован житель села Лесное Нежинского района, 1976 года рождения", - указали в департаменте.
Задержка движения поезда, как отмечается, составляла 15 минут.
Напомним, поезд насмерть сбил мужчину, переходившего пути в наушниках.