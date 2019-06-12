Поезд в Черниговской области насмерть сбил мужчину

КИЕВ. 12 июня. УНН. Мужчина умер под колесами грузового поезда в Нежине Черниговской области, из-за ЧП произошла задержка поезда. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской областной государственной администрации.