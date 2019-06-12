Чоловік потрапив у реанімацію з травмою голови через наїзд поїзда
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Чоловік у Львові потрапив у реанімацію з відкритою травмою голови та численними травмами рук і ніг внаслідок наїзду на нього поїзда. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Львівської міськради.
"11 червня о 18:12 на залізничній станції "Сихів", потяг сполученням "Львів-Ходорів" травмував чоловіка, 1991 року народження, жителя міста Львова. Постраждалого було госпіталізовано у реанімаційне відділення 8-ї міської клінічної лікарні з діагнозом відкрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, різані травми голови, верхніх і нижніх кінцівок", - повідомили у мерії.
Затримка потяга, як зазначається, становила 18 хвилин.
Обставини події встановлюють.
Нагадаємо, поїзд на Чернігівщині на смерть збив чоловіка.